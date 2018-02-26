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    Аудитор НАБУ. Двое из трех претендентов отказались участвовать в конкурсе

    Тема:

    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (177)

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    По словам председателя Верховной Рады Андрея Парубия, после решения комитета двое из трех кандидатов на должность аудитора НАБУ написали заявления о том, что они не желают баллотироваться.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Двое из трех претендентов на должность аудитора НАБУ отозвали свои кандидатуры от участия в отборе. Еще один из претендентов на пост аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) снял свою кандидатуру, сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

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    "Сложилась такая нештатная ситуация, что после решения комитета двое из трех кандидатов написали заявления о том, что они не желают баллотироваться, что они не желают участвовать в голосовании Верховной Рады в отборе аудитора", — заявил Парубий.

    Председатель парламента напомнил, что ранее комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции предложил парламенту рассмотреть три кандидатуры.

    "Я надеюсь, что в ближайшие дни, очевидно, в эту среду комитет сможет эту ситуацию рассмотреть и дать новое решение по поводу кандидатов на аудитора", — добавил спикер.

    Напомним, в прошлом году были предложены на пост аудитора НАБУ: профессор Академии адвокатуры Сергей Гончаренко, бывший прокурора США Марта Борщ и бывший прокурор Испании Карлос Кастренсана. Но во время рейтингового голосования в ВРУ никто из предложенных кандидатов не набрал достаточного количества голосов.

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