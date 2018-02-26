Аудитор НАБУ. Двое из трех претендентов отказались участвовать в конкурсе

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Двое из трех претендентов на должность аудитора НАБУ отозвали свои кандидатуры от участия в отборе. Еще один из претендентов на пост аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) снял свою кандидатуру, сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Сложилась такая нештатная ситуация, что после решения комитета двое из трех кандидатов написали заявления о том, что они не желают баллотироваться, что они не желают участвовать в голосовании Верховной Рады в отборе аудитора", — заявил Парубий.

Председатель парламента напомнил, что ранее комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции предложил парламенту рассмотреть три кандидатуры.

"Я надеюсь, что в ближайшие дни, очевидно, в эту среду комитет сможет эту ситуацию рассмотреть и дать новое решение по поводу кандидатов на аудитора", — добавил спикер.

Напомним, в прошлом году были предложены на пост аудитора НАБУ: профессор Академии адвокатуры Сергей Гончаренко, бывший прокурора США Марта Борщ и бывший прокурор Испании Карлос Кастренсана. Но во время рейтингового голосования в ВРУ никто из предложенных кандидатов не набрал достаточного количества голосов.