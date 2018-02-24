НАБУ сетует на игнорирование судами десятков уголовных производств

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительные акты по 116 уголовным производствам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), однако судебное разбирательство 44 дел до сих пор не началось. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как отмечается, в некоторых производствах подготовительное заседание не может состояться уже более года.

"Сейчас судебные решения приняты только в 28 делах. Так, в 19 делах вынесенный обвинительный приговор не связан с лишением свободы. О реальных сроках заключения говорится в двух случаях. Большинство обвинительных приговоров – это соглашения о признании виновности с второстепенными участниками коррупционных схем", – говорится в заявлении.

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"С января 2017 года судьи не могут приступить к рассмотрению в производстве по обвинению судьи Октябрьского районного суда г. Днепра, который был разоблачен на получении неправомерной выгоды в размере более 250 тыс. грн. За это время назначена уже третья коллегия судей, однако заседание откладывают по разным причинам: неявка участников процесса, определение подсудности", – отмечают в ведомстве.

"НАБУ настаивает на необходимости скорейшего создания в Украине Специализированного антикоррупционного суда, который сможет поставить точку в делах", – подчеркивают в Нацбюро.

В конце прошлого года Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике и со стороны Всемирного банка и МВФ.

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Также сообщалось, что глава МВФ Кристин Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов в Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом Антикоррупционном суде.