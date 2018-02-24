наверх
24.02.201804:52
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.08
  • EUR33.23+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    НАБУ сетует на игнорирование судами десятков уголовных производств

    Тема:

    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (176)

    (обновлено: )17
    НАБУ настаивает на необходимости скорейшего создания в Украине Специализированного антикоррупционного суда, "который сможет поставить точку в делах Бюро".
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительные акты по 116 уголовным производствам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), однако судебное разбирательство 44 дел до сих пор не началось. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

    Как отмечается, в некоторых производствах подготовительное заседание не может состояться уже более года.

    Молоточек судьи
    Из открытых источников
    Зачем ЕС Антикоррупционный суд в Украине?

    "Сейчас судебные решения приняты только в 28 делах. Так, в 19 делах вынесенный обвинительный приговор не связан с лишением свободы. О реальных сроках заключения говорится в двух случаях. Большинство обвинительных приговоров – это соглашения о признании виновности с второстепенными участниками коррупционных схем", – говорится в заявлении.

    Читайте также: Четыре года глубочайшего кризиса. Эксперты подвели итоги недели

    "С января 2017 года судьи не могут приступить к рассмотрению в производстве по обвинению судьи Октябрьского районного суда г. Днепра, который был разоблачен на получении неправомерной выгоды в размере более 250 тыс. грн. За это время назначена уже третья коллегия судей, однако заседание откладывают по разным причинам: неявка участников процесса, определение подсудности", – отмечают в ведомстве.

    "НАБУ настаивает на необходимости скорейшего создания в Украине Специализированного антикоррупционного суда, который сможет поставить точку в делах", – подчеркивают в Нацбюро.

    Флаги Украины и России
    КГГА
    Опасно для суверенитета. Новая доза запретов в Украине

    В конце прошлого года Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

    Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике и со стороны Всемирного банка и МВФ.

    Читайте также: Антикоррупционный суд. Эксперты: народ хочет справедливости

    Также сообщалось, что глава МВФ Кристин Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов в Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом Антикоррупционном суде.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Памятник "Дерево свободы", установленный в Виннице на месте бюста Шевченко
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против