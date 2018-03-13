На дискотеку под Киевом ворвалась группа в балаклавах и избила всех

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. На дискотеку села Старые Безрадичи Киевской области ворвалась группа неизвестных в балаклавах и избила присутствующих там.

"Во вторник, 13 марта, благодаря реагированию прокуратуры Киевской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту хулиганских действий группой лиц в с. Старые Безрадичи Обуховского района, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины. Так, установлено, что в помещение дома культуры, где в то время проходила дискотека, ворвалась группа молодых людей в балаклавах, которая начала бить посетителей заведения. Один из пострадавших 19-летний парень получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей носа", —сообщает прокуратура Киева.

В настоящее время допрошены все свидетели событий, продолжаются неотложные следственные действия с целью установления объективной истины в уголовном производстве, принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности виновных лиц.

Напомним, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух девушек, которые подозреваются в нападении на женщину с целью грабежа.