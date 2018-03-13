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    На дискотеку под Киевом ворвалась группа в балаклавах и избила всех

    (обновлено: )87323
    В прокуратуре Киевской области зарегистрировано уголовное производство по факту избиения группой лиц посетителей дома культуры в с. Старые Безрадичи.
    Мужчина в балаклава
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. На дискотеку села Старые Безрадичи Киевской области ворвалась группа неизвестных в балаклавах и избила присутствующих там.

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    "Во вторник, 13 марта, благодаря реагированию прокуратуры Киевской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту хулиганских действий группой лиц в с. Старые Безрадичи Обуховского района, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины. Так, установлено, что в помещение дома культуры, где в то время проходила дискотека, ворвалась группа молодых людей в балаклавах, которая начала бить посетителей заведения. Один из пострадавших 19-летний парень получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей носа",  —сообщает прокуратура Киева.

    В настоящее время допрошены все свидетели событий, продолжаются неотложные следственные действия с целью установления объективной истины в уголовном производстве, принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности виновных лиц.

    Напомним, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух девушек, которые подозреваются в нападении на женщину с целью грабежа.

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