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    Избиение Левченко. Расследовать будут по статье о "насилии против госдеятеля"

    (обновлено: )36543
    В связи со стычками было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.
    В Киеве жестоко избили нардепа Левченко
    facebook.com/s.kutniak

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. 

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    Правоохранители завели уголовное дело после избиения депутата Верховной Рады от националистической партии "Свобода" Юрия Левченко в Киеве, сообщила в субботу прокуратура Киева.

    "Инцидент, произошедший 9 марта 2018 года во время демонтажа гаражей на улице Половецкой в ​​Шевченковском районе столицы между народным депутатом Украины Юрием Левченко и группой лиц, будут расследовать по статье "насилие в отношении государственного деятеля", — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook. Санкция статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на сок до семи лет.

    Кроме того, в связи со стычками возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

    Фото со страницы Святослава Кутняка в Facebook
    Депутат Левченко после избиения

    Накануне соратник депутата Святослав Кутняк сообщил, что Левченко избили в центре Киева. Полиция сообщила, что стычка произошла, когда политики пытались бросить бутылку с зажигательной смесью на месте демонтажа незаконно установленных гаражей.

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