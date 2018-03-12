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    В Фастове девушки ограбили и избили ногами женщину

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    Две девушки, одна из них несовершеннолетняя, напали на женщину, начали ее толкать, а потом бить ногами. Одна из злоумышленниц выхватила у потерпевшей сумку с деньгами.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух девушек, которые подозреваются в нападении на женщину с целью грабежа. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

    Оружие. Архивное фото
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    Инцидент произошел в Фастове. Две девушки, одна из них несовершеннолетняя, напали на женщину, начали ее толкать, а потом бить ногами. Одна из злоумышленниц выхватила у потерпевшей сумку с деньгами и мобильным телефоном на общую сумму более 230 тыс грн.

    После этого они сели в машину, где их ждали двое парней, и скрылись с места преступления. Похищенное девушки разделили между собой.

    Злоумышленниц подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в крупных размерах) УК Украины. Действия мужчин квалифицированы по ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления) и ст. 198 (заранее не обещанное получение, хранение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем при отсутствии признаков легализации доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

    Обвиняемые парни признали свою вину, обвинительные акты направлены в суд для рассмотрения по существу, злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

    Напомним, 10 февраля, после спора на остановке транспорта возле станции метро "Черниговская" боец АТО Владимир приобрел нож и ударил им своего оппонента в сердце. Погибшим оказался шеф-повар одесского ресторана Руслан Юрченко.

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