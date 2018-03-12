В Киеве глыба льда отрубила голову "ангелу"

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Скульптура "Ангел доброты", установленная в октябре 2015 года на балконе второго этажа Национального музея Тараса Шевченко в центре Киева, пострадала от падения льда.

В субботу глыба с крыши "отбила ему голову".

"Ангел" высотой 1,3 м и весом около 8 кг был изготовлен из пенополистирола.

museumshevchenko.org.ua Ангел доброты. Украшал балкон второго этажа Национального музея Тараса Шевченко

"Скульптуру подарило нам посольство Литвы в Украине для повышения настроения жителей и гостей Киева. Такие ангелочки есть во многих городах Европы и мира. Ангелочек был установлен временно. Мы, скорее всего, не будем его восстанавливать. Нас предупреждали, что он простоит недолго, максимум полгода или год, но ангелочек продержался значительно дольше… Мы его сейчас прикрыли накидкой. А во вторник примем окончательное решение, что с ним делать. Но скорее всего он не подлежит восстановлению и будет демонтирован", — сообщили "Сегодня" в Национальном музее Тараса Шевченко.

Ранее глыба снега упала на автомобиль Honda, в котором находилась беременная женщина, в центре Тернополя, никто не пострадал.