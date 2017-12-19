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    Фотоленты

    Жуткие скульптуры австралийской художницы из кукольных частей тела

    (обновлено: )34202
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    instagram.com/freyajobbins
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    instagram.com/freyajobbins
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    instagram.com/freyajobbins
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    instagram.com/freyajobbins
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    instagram.com/freyajobbins
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    instagram.com/freyajobbins
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    instagram.com/freyajobbins
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    instagram.com/freyajobbins
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    instagram.com/freyajobbins
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    instagram.com/freyajobbins
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    instagram.com/freyajobbins
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    instagram.com/freyajobbins

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    Необычные скульптуры австралийского скульптора Фрейи Джоббинс созданы из пластиковых кукол, которые уже вышли из употребления. Руки, ноги, туловища — все это собрано заново, но в совершенно другом порядке и с неожиданным результатом. Готовые скульптуры Фрейи выглядят по меньшей мере странно и жутковато, но в любом случае необычно.

    Фрейя Джоббинс(Freya Jobbins) работает в своей домашней студии около Сиднея, где она создает человеческие бюсты и портреты, используя для них не совсем традиционные материалы — части тел пластиковых кукол. Свой выбор Фрейя объясняет как попытку исследовать отношение между проблемой чрезмерного потребления и культурой переработки, а также нахождения второй жизни привычным предметам. Она принципиально не использует новые куклы, материал для своих работ чаще всего ей приносят поклонники ее творчества и друзья, которые помнят о ее необычном увлечении.

    Смотрите также: В интернете показали обворожительную "Мисс Францию-2017"

    Работы Фрейи Джоббинс были выставлены на различных выставках по всей Австралии, а также в Англии, Норвегии, Германии, Дубаи, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Тель-Авиве.

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