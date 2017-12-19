Жуткие скульптуры австралийской художницы из кукольных частей тела

Необычные скульптуры австралийского скульптора Фрейи Джоббинс созданы из пластиковых кукол, которые уже вышли из употребления. Руки, ноги, туловища — все это собрано заново, но в совершенно другом порядке и с неожиданным результатом. Готовые скульптуры Фрейи выглядят по меньшей мере странно и жутковато, но в любом случае необычно.

Фрейя Джоббинс(Freya Jobbins) работает в своей домашней студии около Сиднея, где она создает человеческие бюсты и портреты, используя для них не совсем традиционные материалы — части тел пластиковых кукол. Свой выбор Фрейя объясняет как попытку исследовать отношение между проблемой чрезмерного потребления и культурой переработки, а также нахождения второй жизни привычным предметам. Она принципиально не использует новые куклы, материал для своих работ чаще всего ей приносят поклонники ее творчества и друзья, которые помнят о ее необычном увлечении.

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Работы Фрейи Джоббинс были выставлены на различных выставках по всей Австралии, а также в Англии, Норвегии, Германии, Дубаи, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Тель-Авиве.