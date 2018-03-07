наверх
07.03.201816:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    В Париже Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы

    (обновлено: )187
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    twitter.com/HI_France
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    twitter.com/HI_France
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    twitter.com/HI_France
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    twitter.com/HI_France
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    twitter.com/HI_France
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    twitter.com/HI_France
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    twitter.com/HI_France
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы
    twitter.com/HI_France

    Рекомендуем

    Во Вьетнаме кот в модных нарядах продает рыбуСерьезный продавец. Во Вьетнаме нарядный кот в очках торгует рыбой15:28 07.03.2018
    Юлия УшаковаЧемпионка мира по бодифитнесу показала красоту тела14:28 07.03.2018
    Барбара ПалвинДевушка, которая покоряет с первого взгляда11:02 07.03.2018
    Андрей МироновЯркий и неповторимый. 77 лет со дня рождения Андрея Миронова10:44 07.03.2018
    Блокирование концерта певицы Ирины Билык во Львове"Коридор позора" для Билык. Как встретили певицу во Львове21:45 06.03.2018
    В Киеве на улице Лютеранской убили мужчинуУбийство возле АП. В центре Киева зарезали мужчину и скрылись14:45 06.03.2018
    На месте ДТП с участием кортежа ПорошенкоПоявились первые фото с места ДТП с участием кортежа Порошенко13:43 06.03.2018
    Женевский автосалон 2018Женевский автосалон: роскошные новинки на любой вкус12:45 06.03.2018
    Ингрид ОливейраБразильская прыгунья в воду впечатляет пляжными снимками10:45 06.03.2018
    Все фотоленты

    В Париже организация Handicap International в рамках благотворительной кампании #BodyCantWait провела необычный перформанс.

    На несколько всемирно известных парижских скульптур с отломанными конечностями надели протезы, в том числе — на копию Венеры Милосской.

    Как сообщили в организации, цель перформанса — популяризация в мире протезов, сделанных с помощью 3D-печати. По данным организации, в протезах нуждаются около 100 миллионов человек по всему миру.

    Ранее сообщалось, что необычные скульптуры австралийского скульптора Фрейи Джоббинс созданы из пластиковых кукол, которые уже вышли из употребления, поразили мир.

    Ссылки по теме:
    Теги: