В Париже Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы

В Париже организация Handicap International в рамках благотворительной кампании #BodyCantWait провела необычный перформанс.

На несколько всемирно известных парижских скульптур с отломанными конечностями надели протезы, в том числе — на копию Венеры Милосской.

Как сообщили в организации, цель перформанса — популяризация в мире протезов, сделанных с помощью 3D-печати. По данным организации, в протезах нуждаются около 100 миллионов человек по всему миру.

Ранее сообщалось, что необычные скульптуры австралийского скульптора Фрейи Джоббинс созданы из пластиковых кукол, которые уже вышли из употребления, поразили мир.