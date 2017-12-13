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    Киев

    В Киеве у ЗАГСа установят странную скульптуру за 400 тыс грн

    (обновлено: )27012
    Сообщается, что памятник "Влюбленные жених и невеста" облагородит территорию у районного ЗАГСа и а облагородит территорию у районного ЗАГСа, станет интересным арт-объектом для фотосессий.
    Скульптура Влюбленные жених и невеста
    gb.kyivcity.gov.ua

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Возле столичного ЗАГСа в Шевченковском районе Киева появится памятник "Влюбленные жених и невеста". 

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    Об этом сообщается на сайте общественных проектов Киевсовета.

    "Это скульптура, символизирующая красивую и чистую любовь. Установление ее у отдела государственной регистрации актов гражданского состояния будет способствовать популяризации административных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, уменьшению предвзятого отношения населения к государственным органам, а также удовлетворит потребность местных жителей и многочисленных посетителей в эстетическом удовольствии", — сообщает Киевсовет.

    Кроме того скульптура облагородит территорию у районного ЗАГСа, станет интересным арт-объектом для фотосессий и удовлетворит эстетические потребности населения, считают власти.

    Ранее сообщалось, что в Киеве установят флагшток ко Дню государственного флага. Он будет высотой 75 м, размеры — 12,5 м х 19 м. Общий вес металлической конструкции флагштока составляет 85 тонн, стоимость — 47,5 млн гривен.

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