В Киеве у ЗАГСа установят странную скульптуру за 400 тыс грн

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Возле столичного ЗАГСа в Шевченковском районе Киева появится памятник "Влюбленные жених и невеста".

Об этом сообщается на сайте общественных проектов Киевсовета.

"Это скульптура, символизирующая красивую и чистую любовь. Установление ее у отдела государственной регистрации актов гражданского состояния будет способствовать популяризации административных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, уменьшению предвзятого отношения населения к государственным органам, а также удовлетворит потребность местных жителей и многочисленных посетителей в эстетическом удовольствии", — сообщает Киевсовет.

Кроме того скульптура облагородит территорию у районного ЗАГСа, станет интересным арт-объектом для фотосессий и удовлетворит эстетические потребности населения, считают власти.

Ранее сообщалось, что в Киеве установят флагшток ко Дню государственного флага. Он будет высотой 75 м, размеры — 12,5 м х 19 м. Общий вес металлической конструкции флагштока составляет 85 тонн, стоимость — 47,5 млн гривен.