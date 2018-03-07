В Киеве пытались задержать азербайджанского журналиста. Он сбежал - СМИ

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КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Киеве вечером, 5 марта, лица в штатском назвались сотрудниками украинской полиции и пытались задержать на съемной квартире азербайджанского журналиста Фикрата Гусейнова. Об этом рассказал сам Гусейнов, передает "Громадське".

По его словам, его хотели задержать и экстрадировать в Азербайджан. В то же время, есть ли решение суда о его экстрадиции, журналисту неизвестно.

Гусейнов рассказал, что в течение дня 5 марта за ним следили неизвестные и вблизи его дома спрашивали о нем у прохожих.

Около 23:00 5 марта в квартиру, которую он арендует, пришли четверо мужчин и требовали открыть дверь. Мужчины представились правоохранителями и сообщили, что они разыскивают его по запросу Интерпола.

Журналист позвонил владельцу квартиры и когда он пришел, Гусейнов открыл дверь. Мужчины избили журналиста и, по его словам, выбили ему 3 зуба.

После вмешательства владельца квартиры люди сообщили, что будут ждать журналиста в машине. Гусейнову удалось сбежать, выпрыгнув из окна. При этом он поранил руку.

На следующий день, 6 марта, об инциденте Гусейнов сообщил в посольство Нидерландов.

Журналист считает, что правоохранительные органы Украины и Азербайджана "действуют в сговоре". Также он допустил, что суд уже дал разрешение на его экстрадицию. "Я уже не верю украинским правоохранительным органам, я верю только европейским. Мне нужна какая-то помощь", — сказал Гусейнов.

Сейчас журналист находится в квартире своих близких знакомых. Он утверждает, что у него нет средств и он боится выходить из дома.

Напомним, полицейский, травмировавший журналиста под Радой, отстранен от работы.