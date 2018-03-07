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    В Киеве пытались задержать азербайджанского журналиста. Он сбежал - СМИ

    (обновлено: )13201
    Фикрату Гусейнову удалось сбежать, выпрыгнув из окна. При этом он поранил руку. Кроме того, перед этим мужчины избили журналиста и, по его словам, выбили ему 3 зуба.
    Фикрат Гусейнов
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Киеве вечером, 5 марта, лица в штатском назвались сотрудниками украинской полиции и пытались задержать на съемной квартире азербайджанского журналиста Фикрата Гусейнова. Об этом рассказал сам Гусейнов, передает "Громадське".

    По его словам, его хотели задержать и экстрадировать в Азербайджан. В то же время, есть ли решение суда о его экстрадиции, журналисту неизвестно.

    Гусейнов рассказал, что в течение дня 5 марта за ним следили неизвестные и вблизи его дома спрашивали о нем у прохожих.

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    vesti-ukr.com
    Нападения, аресты, угрозы. Журналистам не по себе от такой свободы слова

    Около 23:00 5 марта в квартиру, которую он арендует, пришли четверо мужчин и требовали открыть дверь. Мужчины представились правоохранителями и сообщили, что они разыскивают его по запросу Интерпола.

    Журналист позвонил владельцу квартиры и когда он пришел, Гусейнов открыл дверь. Мужчины избили журналиста и, по его словам, выбили ему 3 зуба.

    После вмешательства владельца квартиры люди сообщили, что будут ждать журналиста в машине. Гусейнову удалось сбежать, выпрыгнув из окна. При этом он поранил руку.

    На следующий день, 6 марта, об инциденте Гусейнов сообщил в посольство Нидерландов.

    Журналист считает, что правоохранительные органы Украины и Азербайджана "действуют в сговоре". Также он допустил, что суд уже дал разрешение на его экстрадицию. "Я уже не верю украинским правоохранительным органам, я верю только европейским. Мне нужна какая-то помощь", — сказал Гусейнов.

    Сейчас журналист находится в квартире своих близких знакомых. Он утверждает, что у него нет средств и он боится выходить из дома.

    Напомним, полицейский, травмировавший журналиста под Радой, отстранен от работы.

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