Открыто дело по факту наезда кортежа Порошенко на пенсионера

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с участием автомобиля из кортежа президента Петра Порошенко в Киеве, в результате которого пострадал мужчина 1930 года рождения. Об этом Украинским новостям сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, производство открыто по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое им управляет, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.

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В ходе расследования будет установлено, на какой скорости двигался кортеж.

Ранее полиция Киева подтвердила, что пенсионер 1930 года рождения был сбит служебным автомобилем полиции, который входил в состав кортежа президента. В полиции сообщили, что мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика. Порошенко поручил оказать помощь пострадавшему пенсионеру.

Пострадавший в результате ДТП пенсионер признал, что нарушил правила дорожного движения.