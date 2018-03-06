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    Открыто дело по факту наезда кортежа Порошенко на пенсионера

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    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера (9)

    (обновлено: )15310
    Производство открыто по части 1 статьи 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое им управляет, повлекшее средней тяжести телесное повреждение.
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    vesti-ukr.com

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с участием автомобиля из кортежа президента Петра Порошенко в Киеве, в результате которого пострадал мужчина 1930 года рождения. Об этом Украинским новостям сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

    Кортеж Порошенко сбил пенсионера: камера зафиксировала момент ДТП. Видео
    my freedom/Youtube
    Кортеж Порошенко сбил пенсионера: камера зафиксировала момент ДТП (18+)

    По его словам, производство открыто по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое им управляет, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.

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    В ходе расследования будет установлено, на какой скорости двигался кортеж.

    Ранее полиция Киева подтвердила, что пенсионер 1930 года рождения был сбит служебным автомобилем полиции, который входил в состав кортежа президента. В полиции сообщили, что мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика. Порошенко поручил оказать помощь пострадавшему пенсионеру.

    Пострадавший в результате ДТП пенсионер признал, что нарушил правила дорожного движения.

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