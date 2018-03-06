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    Авария с кортежем Порошенко. Пострадавший признал, что нарушил ПДД

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    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера (9)

    (обновлено: )13501
    Пострадавший пенсионер признал, что нарушил правила дорожного движения. По данным СМИ, состояние мужчины - нетяжелое, было оперативное вмешательство.
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко. Пострадавший мужчина
    glavcom.ua

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Пострадавший в результате ДТП с кортежем президента Петра Порошенко пенсионер признал, что нарушил правила дорожного движения, сообщил во вторник агентству "Украинские новости" министр внутренних дел Арсен Аваков.

    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    vesti-ukr.com
    Появились первые фото с места ДТП с участием кортежа Порошенко

    Интернет-издание "Вести" во вторник сообщило, что автомобиль из президентского кортежа сбил пенсионера в центре Киева. Полиция Киева подтвердила, что пенсионер 1930 года рождения был сбит служебным автомобилем полиции, который, по информации СМИ, входил в состав кортежа Порошенко. В полиции сообщили, что мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика. Порошенко поручил оказать помощь пострадавшему пенсионеру.

    "Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил (правила — Ред.)", — цитирует Авакова агентство.

    Состояние пенсионера оценивается как нетяжелое, сообщили сотрудники киевской городской больницы.

    "Его состояние нетяжелое. Было оперативное вмешательство, сейчас он спит после наркоза", — сообщили медики интернет-изданию "Страна.ua".

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