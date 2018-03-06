Авария с кортежем Порошенко. Пострадавший признал, что нарушил ПДД

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Пострадавший в результате ДТП с кортежем президента Петра Порошенко пенсионер признал, что нарушил правила дорожного движения, сообщил во вторник агентству "Украинские новости" министр внутренних дел Арсен Аваков.

Интернет-издание "Вести" во вторник сообщило, что автомобиль из президентского кортежа сбил пенсионера в центре Киева. Полиция Киева подтвердила, что пенсионер 1930 года рождения был сбит служебным автомобилем полиции, который, по информации СМИ, входил в состав кортежа Порошенко. В полиции сообщили, что мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика. Порошенко поручил оказать помощь пострадавшему пенсионеру.

"Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил (правила — Ред.)", — цитирует Авакова агентство.

Состояние пенсионера оценивается как нетяжелое, сообщили сотрудники киевской городской больницы.

"Его состояние нетяжелое. Было оперативное вмешательство, сейчас он спит после наркоза", — сообщили медики интернет-изданию "Страна.ua".