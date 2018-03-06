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    Киев

    Появилась реакция Порошенко на наезд его кортежа на пенсионера

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    Президент Украины Петр Порошенко поручил оказать помощь пострадавшему в результате ДТП с кортежем пенсионеру, заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    glavcom.ua

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко сожалеет о ДТП, участником которого стал автомобиль из президентского кортежа.

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    "Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь", — написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

    Святослав Цеголко/Facebook, 6 марта 2018

    Ранее полиция Киева подтвердила, что пенсионер был сбит служебным автомобилем полиции, который, по информации СМИ, входил в состав кортежа президента Украины Петра Порошенко. В полиции сообщили, что мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика.

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    По данным полиции, находившиеся в машине правоохранители оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Пострадавший в ДТП остался жив и отправлен в больницу. По предварительной информации врачей, мужчина 1930 года рождения получил перелом ноги и сотрясение головного мозга.

    glavcom.ua
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко. Пострадавший мужчина

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