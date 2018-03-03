Сакварелидзе анонсировал новые палаточные городки в Киеве

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Палаточный городок в скором времени может появиться в новом месте, заявил соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе, передает "Страна".

"Мы и наши сторонники давно переместились в регионы, где создаем центр общественного сопротивления. Вместе с другими общественными и политическими организациями. Что касается общественного протеста, то народ хочет вернуть себе Майдан, и сколько бы Порошенко его не застраивал металлическими конструкциями, не прикрывался погибшими героями, или святой символикой государственного флага Украины, это ему не поможет. В Киеве есть много сакральных политических мест, где люди в любой момент могут проявить свой протест", — отметил он.

По его словам, "призрак Саакашвили преследует Луценко и Порошенко даже из Голландии".

"Они не могут его забыть, убеждая себя, что недовольство людей связано только с фактором Саакашвили. Сегодня мечта Порошенко, как он думает, сбылась. Он и его окружение наверное предполагают, что зачистив палаточный городок от патриотов и добровольцев, они остановят народный протест украинцев. Все это, а также заявление Луценко о том, что городок за деньги Курченко — это агония от очевидного: Порошенко свое уже отыграл, он не победит на предстоящих парламентских выборах, поскольку движение за изменения вышло далеко за пределы этого городка — на Майдан и на Крещатик", — заявил он.

"Порошенко наивно полагает, что избив женщин и добровольцев под Верховной Радой, повысит свой рейтинг. А это еще больше разозлит людей и даст больший импульс движению, которое доведет все до логического конца и приведет к полной перезагрузке власти", — добавил Сакварелидзе.

По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 10 пострадавших с обеих сторон. Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок.