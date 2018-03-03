Штурм палаточного лагеря у Рады. Активисты сообщают о десятках пострадавших

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Движение "Освобождение", которое организовало палаточный лагерь у Верховной Рады в центре Киева заявило, что в ходе штурма лагеря пострадали десятки митингующих.

"Около тысячи спецназовцев и нацгвардейцев атаковали лагерь на Грушевского и жестоко избили активистов движения "Освобождение". Как результат – десятки активистов получили травмы. Некоторые из них со сложными переломами и разбитыми головами попали в больницы… Сейчас мы занимаемся активным поиском всех задержанных во время штурма палаточного городка активистов движения "Освобождение". Поэтому дальнейший план действий мы объявим вечером",- сообщает движение на своей странице в Facebook.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко поддержал действия МВД в палаточном лагере, заявив, что люди могут продолжать только мирные акции.

По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 10 пострадавших с обеих сторон. Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок.