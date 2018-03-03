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    Штурм палаточного лагеря у Рады. Активисты сообщают о десятках пострадавших

    Тема:

    Зачистка палаточного городка под Радой (64)

    (обновлено: )33101
    Как сообщило движение "Освобождение", "около тысячи спецназовцев и нацгвардейцев атаковали лагерь на Грушевского и жестоко избили активистов".
    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина.  Движение "Освобождение", которое организовало палаточный лагерь у Верховной Рады в центре Киева заявило, что в ходе штурма лагеря пострадали десятки митингующих.

    Опубликовано полное видео зачистки палаточного городка в Киеве
    Канал Народна Правда на Youtube
    Появилось полное видео штурма палаточного городка под Радой

    "Около тысячи спецназовцев и нацгвардейцев атаковали лагерь на Грушевского и жестоко избили активистов движения "Освобождение". Как результат – десятки активистов получили травмы. Некоторые из них со сложными переломами и разбитыми головами попали в больницы… Сейчас мы занимаемся активным поиском всех задержанных во время штурма палаточного городка активистов движения "Освобождение". Поэтому дальнейший план действий мы объявим вечером",- сообщает движение на своей странице в Facebook.

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко поддержал действия МВД в палаточном лагере, заявив, что люди могут продолжать только мирные акции.

    По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 10 пострадавших с обеих сторон. Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок.

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