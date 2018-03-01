"Киевгаз" обвинил "Киевэнерго" в присвоении денег и вывел людей на пикет

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники компании "Киевгаз" в четверг пикетировали центральный офис ПАО "Киевэнерго" из-за долга, превышающего 200 млн грн.

"Нежелание "Киевэнерго"рассчитываться за услуги распределения природного газа сделает невозможным дальнейшее нормальное функционирование компании, в первую очередь создаст негативные последствия для киевлян, большинство из которых оплачивают счета за отопление и горячее водоснабжение именно ПАО "Киевэнерго". Несмотря на значительное задолженность, наступления отопительного периода не могло оставить другого выбора, кроме как полностью восстановить распределение природного газа для нужд ОАО "Киевэнерго". Долг предприятия перед ОАО «Киевгаз» не только не уменьшился, а продолжил стремительно расти и сейчас превышает 200 000 000 гривен. Все это время Киевэнерго получает денежные средства от киевлян, не считая нужным рассчитываться с собственными поставщиками услуг", — сообщает "Киевгаз".

В компании сообщили, что сотрудничество в условиях систематической неуплаты и дальнейшего накопления долга создает значительные риски для газораспределительной компании.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции Украины подало иск в хозяйственный суд Киева к ОАО "Киевэнерго" с требованием возместить более 54 млн грн по решению Европейского суда по правам человека.