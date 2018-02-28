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    Киев

    Мэрию Киева пикетировали противники сноса МАФов на Андреевском спуске

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    Владельцы МАФов митинговали под стенами городской администрации с плакатами и под украинские народные песни. Также активисты требовали личной встречи с мэром Виталием Кличко.
    Мэрию Киева пикетировали противники сноса МАФов на Андреевском спуске
    "Информатор"

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В среду под зданием КГГА прошла акция протеста владельцев и работников МАФов на Андреевском спуске, сообщает "Информатор".

    Под угрозой сноса оказались киоски, которые расположены на пересечении улиц Владимирской и Десятинной.

    "Активисты, надев украинские костюмы и шарфы футбольной сборной Украины, прошлись от Андреевского спуска к городской администрации и стали требовать, чтобы к ним вышел Виталий Кличко", — говорится в сообщении.

    "Информатор"
    Мэрию Киева пикетировали противники сноса МАФов на Андреевском спуске

    В конце января директор КП "Киевблагоустройство" сообщил, что владельцам МАФов, которые расположены в начале Андреевского спуска, предложили переместить свои торговые места на Аллею художников.

    "Это компромиссное предложение столичных властей на фоне факта самовольной установки киосков, то есть без каких-либо разрешительных документов. Людям дали время на переселение до 1 марта, а те МАФы, которые останутся, КП "Киевблагоустройство" демонтирует. Владельцев МАФов такое решения возмутило. По их мнению, перенести киевский Вернисаж на Аллею художников, это то же самое, что Андреевскую церковь перенести на Троещину", — пишет издание.

    "Информатор"
    Мэрию Киева пикетировали противники сноса МАФов на Андреевском спуске

    Владельцы МАФов митинговали под стенами городской администрации с плакатами и под украинские народные песни. Также активисты требовали личной встречи с мэром Виталием Кличко, или с кем-то из его заместителей, или с чиновниками, которые отвечают за снос нелегальных киосков.

    Как отмечается, к людям выходил представитель мэра, чтобы собрать, по его словам, информацию и передать начальству. Но спустя три часа к митингующим так никто и не вышел.

    Напомним, ранее стало известно, что в переходе на Майдане была демонтирована часть МАФов.

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