Масштабный демонтаж МАФов на Майдане Незалежности

Начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля сообщил, что во время демонтажа движение подземные переходом будет частично ограничено - это займет около двух дней.
Смотрите также: В Киеве война с МАФами только начинается - чиновник
Некоторые из владельцев и работников киосков только начали собирать вещи, снос МАФов осуждают, сообщает Hromadske.
У Києві почали зносити МАФи на Майдані Незалежності — підставою для демонтажу стало закінчення терміну оренди pic.twitter.com/KOmYyzl7tQ— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 13 февраля 2018 г.