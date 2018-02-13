На Майдане Незалежности массово сносят МАФы

Начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля сообщил, что во время демонтажа движение подземные переходом будет частично ограничено - это займет около двух дней.

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Некоторые из владельцев и работников киосков только начали собирать вещи, снос МАФов осуждают, сообщает Hromadske.