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    На Майдане Незалежности массово сносят МАФы

    (обновлено: )23722
    Сотрудники коммунальных служб во вторник приступили к сносу МАФов, которые находятся в подземном переходе станции столичного метро "Майдан Незалежности". Основанием для сноса киосков стало решение Киевской горгосадминистрации.
    Снос МАФов в переходе на Майдане Независимости, 13 февраля 2018
    hromadske.ua

    Начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля сообщил, что во время демонтажа движение подземные переходом будет частично ограничено - это займет около двух дней.

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    Некоторые из владельцев и работников киосков только начали собирать вещи, снос МАФов осуждают, сообщает Hromadske.

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