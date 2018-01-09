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    В Италии и Германии в ходе спецоперации арестованы почти 170 мафиози

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    В ходе расследования конфискованы активы на 50 миллионов евро. Ряд местных чиновников попал под подозрение в коррупции. Операция направлена против кланов Фарао и Маринкола.
    Полиция Италии. Архивное фото
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина, Александр Логунов. Почти 170 человек арестованы в Италии и Германии в рамках борьбы с мафиозной организацией "ндрангета" на юге Апеннин, сообщили во вторник итальянские карабинеры.

    Мафиози Тото Риина
    AP Photo
    Умер самый "кровавый босс" сицилийской мафии "Зверь"

    Операция направлена против кланов Фарао и Маринкола, развернувших преступную деятельность не только в области Калабрия, традиционно являющейся "колыбелью" ндрангеты, но и на севере страны, а также в Германии.

    "Расследование позволило выявить высокую степень проникновения в различные сферы экономики и предпринимательства: обстоятельство, которое позволило мафиозной группе утвердиться как настоящий "криминальный холдинг", который был способен вести дела на миллионы евро", — говорится в сообщении.

    В ходе расследования конфискованы активы на 50 миллионов евро. Ряд местных чиновников попал под подозрение в коррупции.

    Ранее сообщалось, что кровавый главарь "Коза ностра" Тото Риина, отбывавший пожизненное заключение в тюрьме строгого режима североитальянского города Парма, скончался в возрасте 87 лет. Последние дни бывший "крестный отец" сицилийской мафии находился в состоянии медикаментозной комы.

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