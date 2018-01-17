В Киеве во время сноса МАФов стреляли во владельца кафе

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Киеве во время конфликта, который возник между мужчинами, которые приехали проводить демонтаж торговых МАФов на Печерске и предпринимателями, владельца кафе ранил неизвестный, сообщает полиция Киева в Facebook.

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Правоохранители задержали 28-летнего мужчину. Полицейские изъяли у мужчины пистолет с магазином и 6 патронов к нему. Подозреваемый при себе имел разрешение на приобретение спецсредства.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве загорелись МАФы возле автостанции Выдубичи.