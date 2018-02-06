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    Киев

    Появились фото снесенных МАФов возле метро "Лесная" в Киеве

    (обновлено: )27411
    Демонтаж МАФов у метро "Лесная" начался еще в прошлом году, также здание местного небольшого торгового центра было обнесено железным забором.
    В Киеве возле станции метро Лесная прошел масштабный снос МАФов
    facebook.com/KyivOperativ/

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Киеве возле станции метро "Лесная" прошел масштабный снос МАФов на местном рынке, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

    Также на странице были опубликованы фото с места события.

    "То ли демонтаж прошел на Лесном рынке, то ли ветер сильный поднялся…?" — говорится в подписи к фото.

    facebook.com/KyivOperativ/
    В Киеве возле станции метро "Лесная" прошел масштабный снос МАФов

    Отметим, что демонтаж МАФов у метро "Лесная" начался еще в прошлом году, также здание местного небольшого торгового центра было обнесено железным забором.

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