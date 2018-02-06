Появились фото снесенных МАФов возле метро "Лесная" в Киеве

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Киеве возле станции метро "Лесная" прошел масштабный снос МАФов на местном рынке, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Также на странице были опубликованы фото с места события.

"То ли демонтаж прошел на Лесном рынке, то ли ветер сильный поднялся…?" — говорится в подписи к фото.

facebook.com/KyivOperativ/ В Киеве возле станции метро "Лесная" прошел масштабный снос МАФов

Отметим, что демонтаж МАФов у метро "Лесная" начался еще в прошлом году, также здание местного небольшого торгового центра было обнесено железным забором.