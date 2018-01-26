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    Киев

    Отменен запрет на продажу алкоголя в МАФах Киева

    (обновлено: )6001
    В Министерстве юстиции в ответ на информационный запрос сообщили, что решение об отмене запрета на продажу алкоголя в столичных МАФах уже работает.
    Продавщица в одном из киосков в Киеве. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) об отмене запрета на продажу алкоголя в киевских МАФах (киосках) выполнено, сообщили в Минюсте в ответ на информационный запрос УНН.

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    В прошлом году Хозяйственный суд города Киева во исполнение постановления Высшего хозяйственного суда Украины от 25 июня 2017 года издал указ о принудительном исполнении Киевским горсоветом решения административной коллегии Киевского отделения АМКУ от 20 декабря 2016 года об отмене решения столичной власти об ограничении продажи алкоголя в МАФах. Позже Отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Минюста открыл исполнительное производство.

    Поскольку КГС не выполнял вышеупомянутое решение постановлением Отдела принудительного исполнения Департамента государственной исполнительной службы Минюста в ноябре прошлого года на него был наложен штраф в размере 5 100 грн.

    Впоследствии КГС сообщил Минюсту о том, что решение АМКУ выполнено, в частности, путем вступления в силу судебного постановления.

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    "2 января 2018 года в адрес отдела поступило заявление КГС от 26.12.2017 № 08 / 230-2808 об окончании исполнительного производства в связи с выполнением решения суда, так как постановлением Окружного административного суда города Киева от 06.07.2017, вступившим в законную силу 05.10.2017 по делу № 826/16071/16 признано противоправным и отменено решение Киевского городского совета от 22.09.2016 № 19/1023 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве", — говорится в ответе Минюста.

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    В среду, 24 января, государственным исполнителем вынесено постановление об окончании исполнительного производства.

    Напомним, летом прошлого года в Киеве также был отменен запрет на продажу алкоголя в ночное время. 

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