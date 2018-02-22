Власти Киева запретили называть улицы именами недавно умерших людей

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина.

Депутаты на пленарном заседании Киевсовета в четверг, 22 февраля, изменили правила переименования улиц, сообщает пресс-служба городского совета.

По новым правилам, запрещено называть улицы в честь умерших личностей ранее, чем через 2 года со дня смерти лица, память которой увековечивается.

Новые правила будут касаться наименования улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов, бульваров, спусков, проездов, площадей и набережных.

Также было постановлено, что предприятия, которым подчиняются переименованы объекты, должны рассчитывать расходы, связанные с присвоением новых названий.

Как сообщалось ранее, киевские власти переименовали столичный парк Дружбы народов в "Муромец".