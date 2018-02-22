наверх
22.02.201820:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Киев

    Власти Киева запретили называть улицы именами недавно умерших людей

    (обновлено: )9910
    По новым правилам, запрещено называть улицы в честь умерших личностей ранее, чем через 2 года со дня смерти лица, память которой увековечивается.
    Здание Киевского городского совета
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. 

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Якубин: переименование "Петровки" = годовой стипендиальный бюджет
    Депутаты на пленарном заседании Киевсовета в четверг, 22 февраля, изменили правила переименования улиц, сообщает пресс-служба городского совета.

    По новым правилам, запрещено называть улицы в честь умерших личностей ранее, чем через 2 года со дня смерти лица, память которой увековечивается.

    Новые правила будут касаться наименования улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов, бульваров, спусков, проездов, площадей и набережных.

    Также было постановлено, что предприятия, которым подчиняются переименованы объекты, должны рассчитывать расходы, связанные с присвоением новых названий.

    Как сообщалось ранее, киевские власти переименовали столичный парк Дружбы народов в "Муромец".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Майдан накануне юбилея революции
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Секретарь СНБО Александр Турчинов и посол Великобритании в Украине Джудит Гоф
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    Суд отпустил Труханова, радикалы против