Фото дня. Тихая акция памяти на Майдане

Во вторник, 20 февраля 2018 года, в четвертую годовщину расстрела активистов Евромайдана, в Киеве люди массово приносят цветы к мемориалу на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве.

На аллее в знак уважения к погибшим появились так называемые "Ангелы Памяти". Белые бумажные фигурки в память о погибших на деревьях вдоль улицы развешивали и участники тех событий, и неравнодушные киевляне.

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Это мероприятие, которое происходит ежегодно, называют тихой акцией "Ангелы памяти". Они висят на деревьях, которые стали молчаливыми свидетелями кровавого убийства невинных людей в центре Киева.