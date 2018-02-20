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    В центре Киева проходит тихая акция "Ангелы памяти" на Майдане

    Тема:

    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев (179)

    (обновлено: )10701
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    REUTERS Valentyn Ogirenko

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    Во вторник, 20 февраля 2018 года, в четвертую годовщину расстрела активистов Евромайдана, в Киеве проходят многочисленные мемориальные мероприятия. В том числе, люди массово приносят цветы к мемориалу на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве.

    На аллее в знак уважения к погибшим появились так называемые "Ангелы Памяти". Белые бумажные фигурки в память о погибших на деревьях вдоль улицы развешивали и участники тех событий, и неравнодушные киевляне.

    Смотрите также: Трогательная речь Порошенко перед архитекторами мемориала Небесной сотни

    Это мероприятие, которое происходит ежегодно, называют тихой акцией "Ангелы памяти". Они висят на деревьях, которые стали молчаливыми свидетелями кровавого убийства невинных людей в центре Киева.

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