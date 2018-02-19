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    Фото дня. Флешмоб памяти Героев Небесной сотне в Киеве

    Тема:

    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев (165)

    (обновлено: )13805
    В Киеве на Аллее Героев Небесной сотни состоялся флешмоб "Я помню", посвященный четвертой годовщине событий во время Евромайдана.
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В Киеве на Аллее Героев Небесной сотни состоялся флешмоб", посвященный четвертой годовщине событий во время Евромайдана.

    Собравшиеся — родственники погибших, участники Майдана и студенты — встали в живую цепь. Также на участке дороги несколько участников флешмоба лежали на земле, накрытые простынями, изображая жертв расстрелов.

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    После окончании акции состоялось возложение цветов.

    На месте мероприятия играл оркестр Вооруженных Сил Украины.

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