Фото дня. Флешмоб памяти Героев Небесной сотне в Киеве

В Киеве на Аллее Героев Небесной сотни состоялся флешмоб", посвященный четвертой годовщине событий во время Евромайдана.

Собравшиеся — родственники погибших, участники Майдана и студенты — встали в живую цепь. Также на участке дороги несколько участников флешмоба лежали на земле, накрытые простынями, изображая жертв расстрелов.

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После окончании акции состоялось возложение цветов.

На месте мероприятия играл оркестр Вооруженных Сил Украины.

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