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    В Киеве почтили память героев Небесной сотни

    (обновлено: )13406
    В центре Киева более 100 людей спели гимн Украины, выкрикивали лозунги "Слава Украине!" И "Герои не умирают". Состоялся молебен памяти погибших участников Революции Достоинства.
    В Киеве почтили память героев Небесной сотни
    hromadske.ua

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни более 100 человек почтили память погибших во время революции достоинства, сообщает "Громадське".

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    Присутствующие спели гимн Украины, они выкрикивали лозунги "Слава Украине!" И "Герои не умирают". Состоялся молебен памяти погибших участников Революции Достоинства.

    hromadske.ua
    В Киеве почтили память героев Небесной сотни

    "Мы обязаны перед всеми героями продолжать борьбу за независимую и свободную Украину, за которую они погибли и которую хотели видеть", — сказал сын героя Небесной Сотни Владимир Бондарчук. 

    Напомним, в период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли более ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения.

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