КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни более 100 человек почтили память погибших во время революции достоинства, сообщает "Громадське".

Смотрите также: Попытка посмотреть Музей Майдана: через досмотр и металлоискатель

Присутствующие спели гимн Украины, они выкрикивали лозунги "Слава Украине!" И "Герои не умирают". Состоялся молебен памяти погибших участников Революции Достоинства.

hromadske.ua В Киеве почтили память героев Небесной сотни

"Мы обязаны перед всеми героями продолжать борьбу за независимую и свободную Украину, за которую они погибли и которую хотели видеть", — сказал сын героя Небесной Сотни Владимир Бондарчук.

Напомним, в период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли более ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения.