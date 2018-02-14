В центре Киева разбили стеклянную остановку

Vladimir Lischinskiy в Facebook

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на площади Льва Толстого разбили очередную стеклянную остановку общественного транспорта. Фотографию в группе "Транспорт Киева" в Facebook опубликовал Владимир Лищинский.

"Кому вообще пришла в голову идея таких остановок? Летом они превращаются в стеклянный филиал ада, зимой продуваются всеми ветрами. Не, ну если в плане "попилить бюджет на установке новых взамен разбитых", тогда молодцы", – пишет в комментариях Елена Ищук.

Также некоторые пользователи соцсети предлагают делать остановки из оргстекла, а другие считают, что оргстекло тускнеет, царапается, а если на него наклеить рекламу или покрасить краской, то бесследно не отмыть.

Напомним, в октябре прошлого года подобный инцидент уже происходил в столице.