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    Киев

    В центре Киева разбили стеклянную остановку

    (обновлено: )59
    Некоторые пользователи соцсети предлагают делать остановки из оргстекла, а другие считают, что оргстекло тускнеет, царапается, а если на него наклеить рекламу или покрасить краской, то бесследно не отмыть.
    В центре Киева разбили остановку транспорта
    Vladimir Lischinskiy в Facebook

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на площади Льва Толстого разбили очередную стеклянную остановку общественного транспорта. Фотографию в группе "Транспорт Киева" в Facebook опубликовал Владимир Лищинский.

    "Кому вообще пришла в голову идея таких остановок? Летом они превращаются в стеклянный филиал ада, зимой продуваются всеми ветрами. Не, ну если в плане "попилить бюджет на установке новых взамен разбитых", тогда молодцы", – пишет в комментариях Елена Ищук.

    Также некоторые пользователи соцсети предлагают делать остановки из оргстекла, а другие считают, что оргстекло тускнеет, царапается, а если на него наклеить рекламу или покрасить краской, то бесследно не отмыть.

    Напомним, в октябре прошлого года подобный инцидент уже происходил в столице.

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