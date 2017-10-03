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    Киев

    В Киеве разбили транспортную остановку

    (обновлено: )13302
    Как сообщила группа "Транспорт Києва", в Киеве неизвестные повредили остановку транспорта на Русановской набережной, 22. Вандалы разбили на ней стекло.
    Разбитая остановка в Киеве
    facebook.com/ "Транспорт Києва"

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестные разбили остановку транспорта на Русановской набережной, 22, сообщают группа "Транспорт Києва" в Facebook.

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    При этом аналитик центра CEDOS Иван Вербицкий написал в Facebook, что павильон остановки общественного транспорта должен выполнять четыре основные функции: защитить от жары, защитить от дождя, дать возможность посидеть и сориентировать пассажиров.

    При этом разбитая остановка не защитит во время сильного ливня. 

    Также аналитик обращает внимание на то, что бетонное основание остановки приподнято на 5-10 сантиметров над уровнем тротуара, что делает остановку недоступной для людей на колясках.

    Напомним, в Минске сильный ветер опрокинул остановочный павильон, в результате чего пострадали три человека.

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