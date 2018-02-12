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    Киев

    В квартире у киевлянина нашли оружие и 360 патронов

    (обновлено: )11510
    По данным полиции, киевлянина задержали, изъятые оружие и патроны отправили на экспертизу. Согласно заключению экспертизы, патроны являются боевыми и пригодными к стрельбе.
    В квартире у киевлянина нашли оружие и 360 патронов
    киевское управление Национальной полиции

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Полицейские задержали жителя Киева, у которого при обыске в квартире обнаружили оружие и около 360 патронов, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

    "Во время проведения санкционированного обыска работники полиции обнаружили и изъяли около 360 патронов и устройство для отстрела резиновых пуль", — говорится в сообщении полиции.

    киевское управление Национальной полиции
    В квартире у киевлянина нашли оружие и 360 патронов

    По данным ведомства, киевлянина задержали, изъятые оружие и патроны отправили на экспертизу. Согласно заключению экспертизы, патроны являются боевыми и пригодными к стрельбе.

    Полиция завела уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", задержанного уведомили о подозрении, ему грозит до семи лет лишения свободы.

    Напомним, по данным полиции, в Украине на начало 2018 года официально зарегистрированы 663 тысячи собственников огнестрельного оружия.

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