киевское управление Национальной полиции

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Полицейские задержали жителя Киева, у которого при обыске в квартире обнаружили оружие и около 360 патронов, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"Во время проведения санкционированного обыска работники полиции обнаружили и изъяли около 360 патронов и устройство для отстрела резиновых пуль", — говорится в сообщении полиции.

киевское управление Национальной полиции В квартире у киевлянина нашли оружие и 360 патронов

По данным ведомства, киевлянина задержали, изъятые оружие и патроны отправили на экспертизу. Согласно заключению экспертизы, патроны являются боевыми и пригодными к стрельбе.

Полиция завела уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", задержанного уведомили о подозрении, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, по данным полиции, в Украине на начало 2018 года официально зарегистрированы 663 тысячи собственников огнестрельного оружия.