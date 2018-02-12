В Украине на руках у граждан около 900 тысяч единиц оружия - Нацполиция

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Украине начало 2018 года официально зарегистрированы 663 тысячи собственников огнестрельного оружия, сообщает Национальная полиция Украины.

У них на руках более 800 тысяч единиц оружия.

"По состоянию на 1 января 2018 года по данным автоматизированных учетов, которые формируют органы полиции, зарегистрировано 663 126 собственников огнестрельного оружия, у которых в личном пользовании находятся 736 918 единиц охотничьего гладкоствольного оружия и 145 859 единиц охотничьего нарезного оружия", — говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

По закону, граждане Украины не могут быть собственниками не охотничьего огнестрельного оружия. Однако за последние годы только глава МВД Арсен Аваков вручил три тысячи единиц наградного огнестрельного оружия. Служба безопасности и Министерство обороны Украины ежегодно дарят по 500 единиц.

Правда, недавно министр обороны Украины Степан Полторак принял решение о запрете награждения гражданских лиц холодным и огнестрельным оружием.