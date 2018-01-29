Второй пострадавший при разборках в Киеве жив - полиция

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В полиции уточняют, что раненый во время стрельбы, которая произошла в Шевченковском районе Киева, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил директор департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало, пишет "УНИАН".

Оксана Блищик/Facebook На месте перестрелки в Киеве, 29 января 2018

На вопрос относительно информации о том, что второй раненый в перестрелке возле станции метро "Берестейская" якобы умер в карете "скорой", Тракало сказал: "Не соответствует действительности эта информация".

"У него состояние удовлетворительное. У него ранение не живота, как пишут, а руки", — сказал он.

По последним данным, задержанный оказался ранее судимым за кражи сотрудником охранной фирмы. Он уроженец Винницкой области.