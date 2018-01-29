наверх
29.01.201820:55
Курсы валют НБУ
  • USD28.55- 0.20
  • EUR35.50- 0.16
Рубрики
Ещё
    Киев

    Второй пострадавший при разборках в Киеве жив - полиция

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (210)

    (обновлено: )13301
    Второй раненый в кровавой перестрелке мужчина находится в удовлетворительном состоянии. Как сообщил директор департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало, у него ранение руки.
    На месте перестрелки в Киеве, 29 января 2018
    Оксана Блищик/Facebook

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В полиции уточняют, что раненый во время стрельбы, которая произошла в Шевченковском районе Киева, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил директор департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало, пишет "УНИАН".

    Оксана Блищик/Facebook
    На месте перестрелки в Киеве, 29 января 2018

    На вопрос относительно информации о том, что второй раненый в перестрелке возле станции метро "Берестейская" якобы умер в карете "скорой", Тракало сказал: "Не соответствует действительности эта информация".

    "У него состояние удовлетворительное. У него ранение не живота, как пишут, а руки", — сказал он.

    По последним данным, задержанный оказался ранее судимым за кражи сотрудником охранной фирмы. Он уроженец Винницкой области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    На месте перестрелки в Киеве, 29 января 2018
    Криминальные войны в Украине
    Курт Волкер
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ