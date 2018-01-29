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    Киев

    В Киеве прошел марш памяти героев Крут

    (обновлено: )10406
    Сообщается,что в марше памяти Героев Крут приняли так же участие историки, представители националистических партий и простые люди.
    Чествование героев Крут на Аскольдовой могиле
    hromadske.ua

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Несколько десятков человек прошли маршем памяти Героев Крут к Аскольдовой могиле в Киеве.

    На мероприятие пришли историки, представители националистических партий.

    Собравшиеся вспоминали о событиях января 1918 года, а также говорили о нынешней ситуации в Украине.

    Во время марша украинские песни играл сводный военный оркестр в составе оркестра Военного института телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут и Военного оркестра Киевского военного лицея им.И.Богуна, сообщает Громадське

    hromadske.ua
    Чествование героев Крут на Аскольдовой могиле

    Ранее сообщалось, что в воскресенье, 28 января, самолету президента Украины Петру Порошенко из-за штормового предупреждения не дали разрешения приземлиться в Черниговской области. Президент там планировал принять участие в мероприятиях по случаю памяти Героев Крут.

    Напомним, 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты Черниговской области произошло вооруженное столкновение между силами Красной армии и Украинской народной республики. Бой под Крутами стал одним из символов борьбы украинцев за независимость.

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