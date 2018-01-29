В Киеве прошел марш памяти героев Крут

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Несколько десятков человек прошли маршем памяти Героев Крут к Аскольдовой могиле в Киеве.

На мероприятие пришли историки, представители националистических партий.

Собравшиеся вспоминали о событиях января 1918 года, а также говорили о нынешней ситуации в Украине.

Во время марша украинские песни играл сводный военный оркестр в составе оркестра Военного института телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут и Военного оркестра Киевского военного лицея им.И.Богуна, сообщает Громадське.

hromadske.ua Чествование героев Крут на Аскольдовой могиле

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 28 января, самолету президента Украины Петру Порошенко из-за штормового предупреждения не дали разрешения приземлиться в Черниговской области. Президент там планировал принять участие в мероприятиях по случаю памяти Героев Крут.

Напомним, 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты Черниговской области произошло вооруженное столкновение между силами Красной армии и Украинской народной республики. Бой под Крутами стал одним из символов борьбы украинцев за независимость.