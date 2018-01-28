Полиция сообщила подробности жуткой аварии с фурой в Киеве

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В результате аварии на улице Академика Заболотного в Киеве в воскресенье сгорели четыре автомобиля, сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины.

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По данным полиции, утром грузовой автомобиль Scania двигался по улице Академика Заболотного от Столичного шоссе в сторону Одесской трассы. На перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко водитель не справился с управлением и наехал на металлическую опору на разделительной полосе. От удара шеститонная конструкция, которую перевозили в кузове грузовика, полетела вперед и снесла кабину авто.

Страна Авария с фурой в Киеве

Кабину отбросило на встречную полосу, где она загорелась. Огонь перекинулся на еще несколько автомобилей. В результате сгорели четыре автомобиля, включительно с грузовиком.

Страна Авария с фурой в Киеве

Чудом обошлось без пострадавших. Врачи осмотрели всех участников происшествия, от госпитализации они отказались.

На водителя грузовика Scania патрульные оформили административные материалы по ст. 124 (Совершение ДТП) КУпАП.

Сейчас движение частично восстановлено.