наверх
27.01.201805:19
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Киев

    Зоозащитники в Киеве собирают акцию протеста под Национальным цирком

    (обновлено: )23
    Зоозащитники утверждают, что согласно действующему законодательству Украины, использование животных в цирковых выступлениях является незаконным.
    Акция протеста За цирк без животных
    Facebook Єдина планета

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. В субботу, 27 января, возле здания Национального цирка Украины в Киеве зоозащитники проведут акцию протеста "За цирк без животных".

    Начало акции запланировано на 15.30, сообщили организации UAnimals и "Єдина планета" в Facebook.

    Мясоедение и права животных: где грань дозволенного. Мнение эколога
    РИА Новости Украина/Youtube
    Мясоедение и права животных: где грань дозволенного. Мнение эколога

    "Новый сезон в Национальном цирке стартует со спектакля "Слон и полосатый рейс", в котором участвуют животные. Согласно действующему законодательству, использование животных в цирковых выступлениях является незаконным", — утверждают активисты. 

    Смотрите также: В моде прозрачность: в Париже состоялась выставка нижнего белья

    Организаторы акции обращают внимание на то, что в цирке зрителям обещают выступление бенгальских тигров и "другие извращенные номера с замученными животными".

    "Таким образом Наццирк продолжает не только пытать животных, но и нарушать закон, согласно которому в Украине запрещена перевозка диких животных для цирковых представлений", — говорят зоозащитники.

    Ранее сообщалось, что в Украине будет усилено наказание за преступления в отношении животных.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент США в Давосе встретился с президентом Руанды
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает