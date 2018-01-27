Зоозащитники в Киеве собирают акцию протеста под Национальным цирком

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. В субботу, 27 января, возле здания Национального цирка Украины в Киеве зоозащитники проведут акцию протеста "За цирк без животных".

Начало акции запланировано на 15.30, сообщили организации UAnimals и "Єдина планета" в Facebook.

"Новый сезон в Национальном цирке стартует со спектакля "Слон и полосатый рейс", в котором участвуют животные. Согласно действующему законодательству, использование животных в цирковых выступлениях является незаконным", — утверждают активисты.

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Организаторы акции обращают внимание на то, что в цирке зрителям обещают выступление бенгальских тигров и "другие извращенные номера с замученными животными".

"Таким образом Наццирк продолжает не только пытать животных, но и нарушать закон, согласно которому в Украине запрещена перевозка диких животных для цирковых представлений", — говорят зоозащитники.

Ранее сообщалось, что в Украине будет усилено наказание за преступления в отношении животных.