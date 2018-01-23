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    Киев

    На озере в Киеве зафиксирован массовый мор рыбы

    (обновлено: )197
    В результате исследования выяснилось, что содержание растворенного в воде кислорода ниже предельно-допустимой нормы, что является признаком явления удушья рыбы.
    На озере в Киеве зафиксирован массовый мор рыбы
    darg.gov.ua

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. На озере Позняки в Киеве начался массовый мор рыбы от удушья в воде, сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

    Как отмечается, вероятно причиной ЧП является перекачка строителями в водоем неподалеку загрязненной воды.

    Промоину с большим количеством рыбы обнаружили 22 января работники Киевского рыбоохранного патруля, представители Института рыбного хозяйства НААН и Ихтиопатологической лаборатории.

    В результате исследования выяснилось, что содержание растворенного в воде кислорода ниже предельно-допустимой нормы, что является признаком явления удушья рыбы.

    darg.gov.ua
    На озере в Киеве зафиксирован массовый мор рыбы

    При осмотре территории, недалеко от озера Позняки была обнаружена строительная площадка. Загрязненные в результате работ воды с примесью горюче-смазочных материалов с помощью помпы перекачивали в озеро Лебединое, уже оттуда они попадали в озеро Позняки.

    Об инциденте сообщили в столичную полицию, экологическую инспекцию в Киеве и КГГА.

    darg.gov.ua
    На озере в Киеве зафиксирован массовый мор рыбы

    "В настоящее время Киевским рыбоохранным патрулем принимаются меры по ликвидации негативных последствий. Патруль осуществляет круглосуточную охрану для избежания незаконного изъятия водных биоресурсов местным населением", – сообщил начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин.

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