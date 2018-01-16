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    Смертоносная рыба фугу вызвала переполох в японском городе

    (обновлено: )19002
    Местный супермаркет продал пять порций рыбы фугу, которая считается деликатесом, не удалив из нее печень, в которой содержится яд. Три порции уже были найдены, но местонахождение двух остальных пока остается неизвестным.
    Рыба фугу на японском рынке
    Википедия

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Власти японского города Гамагори (Центральная Япония) ввели режим ЧС из-за попадания в продажу потенциально опасного продукта — рыбы фугу, сообщает Би-би-си.

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    Это произошло после того, как стало известно, что местный супермаркет продал пять порций этой рыбы, которая считается деликатесом, не удалив из нее печень, в которой содержится яд.

    Три порции уже были найдены, но местонахождение двух остальных пока остается неизвестным.

    Деликатес настолько ядовитый, что наименьшая ошибка в его приготовлении может быть фатальной. Каждый год в стране происходит несколько случаев отравления фугу, но они не всегда заканчиваются смертями.

    Ранее сообщалось, что около 92 000 кур было уничтожено в январе в японской префектуре Кагава на острове Сикоку из-за вируса птичьего гриппа.

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