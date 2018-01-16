Смертоносная рыба фугу вызвала переполох в японском городе

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Власти японского города Гамагори (Центральная Япония) ввели режим ЧС из-за попадания в продажу потенциально опасного продукта — рыбы фугу, сообщает Би-би-си.

Это произошло после того, как стало известно, что местный супермаркет продал пять порций этой рыбы, которая считается деликатесом, не удалив из нее печень, в которой содержится яд.

Три порции уже были найдены, но местонахождение двух остальных пока остается неизвестным.

Деликатес настолько ядовитый, что наименьшая ошибка в его приготовлении может быть фатальной. Каждый год в стране происходит несколько случаев отравления фугу, но они не всегда заканчиваются смертями.

Ранее сообщалось, что около 92 000 кур было уничтожено в январе в японской префектуре Кагава на острове Сикоку из-за вируса птичьего гриппа.