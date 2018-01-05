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    Общество

    Странный предмет нашли в рыбной консерве в Харьковской области

    (обновлено: )24710
    Сообщается, что в рыбной консерве, которая была куплена в одном из супермаркетов города Чугуев Харьковской области, обнаружили гвоздь.
    Рыбная консерва, в которой нашли гвоздь
    gx.net.ua

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Жители Чугуева Харьковской области обнаружили в баночке бычков в томатном соусе гвоздь.

    "Вроде и на вкус бычки были неплохими. Но какой ужас испытали едоки (а среди них были и маленькие дети), когда на дне банки обнаружили приличный размеров гвоздь! Хорошо еще, что под силой гравитации гвоздь мирно покоился на дне банки, а если бы, не дай Боже, он попал в желудочно-кишечный тракт, это могло бы привести к непоправимым последствиям", — делится впечатлениями с gx.net.ua родственник пострадавших.

    gx.net.ua
    Гвоздь в рыбной консерве
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