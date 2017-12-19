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    Экономика

    В Украине начнут действовать требования ЕС к некоторым продуктам

    (обновлено: )42940
    В соответствии с новыми требованиями, в черном шоколаде должно быть не менее 35% какао-продуктов, в молочном — не менее 25% какао-продуктов и не менее 14% молочных продуктов.
    Выпуск шоколадных конфет
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. В Украине уже с начала будущего года начнут действовать европейские требования к продуктам с какао и шоколада, говорится в информации, обнародованной на пресс-конференции Минагрополитики.

    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    Евгений Невмержицкий, facebook
    Эксперт: у тотального повышения цен на продукты есть одна причина

    В соответствии с этими требованиями, в черном шоколаде должно быть не менее 35% какао-продуктов, в молочном — не менее 25% какао-продуктов и не менее 14% молочных продуктов. В белом шоколаде должно быть не менее 20% какао-масла и не менее 14% молочных продуктов. В шоколадной конфете с начинкой должно быть не менее 25% шоколада. Если продукт не соответствует указанным требованиям, он не может называться шоколадом.

    Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева заявила, что фактически украинские производители уже выполняют эти требования.

    "Почти все производители уже выполняют эти нормы. По крайней мере у Министерства агрополитики последнее время не было нареканий. Если кто-то и не соблюдает эти требования, то это мелкие производители, которых никто не знает и которые еще даже не мечтают об экспорте", — заявила О.Трофимцева.

    Ранее президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич заявил, что цены на молочные продукты в Украине с 1 января 2018 года могут сильно вырасти.

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