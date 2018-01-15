Конец праздникам. В центре Киева демонтируют главную елку страны

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В ночь на 15 января, после завершения торжественных празднований, в Киеве на Софийской площади начали демонтировать главную елку страны, сообщает "112 Украина".

Сообщается, что ветки с елки передадут в "Киевзеленстрой" для производства опилок.

Как сообщали ранее в КГГА, около 125-130 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2018 год на Софийской площади, где состоялся праздничный концерт.

Всего развлекали киевлян и гостей города 4200 артистов. Работали 68 ярмарочных домиков.

В целом новогодний городок на Софийской площади посетили около 5 млн человек. Это на 1 млн больше, чем в прошлом году.