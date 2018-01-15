наверх
15.01.201811:50
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    Киев

    Конец праздникам. В центре Киева демонтируют главную елку страны

    (обновлено: )92
    По данным КГГА, около 125-130 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2018 год на Софийской площади, где состоялся праздничный концерт.
    Новогодняя елка в Киеве
    РИА Новости Украина Гришин Костянтин

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В ночь на 15 января, после завершения торжественных празднований, в Киеве на Софийской площади начали демонтировать главную елку страны, сообщает "112 Украина".

    Слон играется елками в Харьковском зоопарке
    Видео Youtube-канал Харьковского зоопарка
    Слоны играют елками в Харьковском зоопарке

    Сообщается, что ветки с елки передадут в "Киевзеленстрой" для производства опилок.

    Как сообщали ранее в КГГА, около 125-130 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2018 год на Софийской площади, где состоялся праздничный концерт.

    Всего развлекали киевлян и гостей города 4200 артистов. Работали 68 ярмарочных домиков.

    В целом новогодний городок на Софийской площади посетили около 5 млн человек. Это на 1 млн больше, чем в прошлом году.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    Карта распространения кори в Украине
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Доллары и гривны, изъятые в конвертационном центре
    Курс гривны летит в пропасть
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?