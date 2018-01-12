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    Слоны играют елками в Харьковском зоопарке

    (обновлено: )110
    Два индийских слона, проживающих в Харьковском зоопарке, отлично развлеклись с хвойными деревьями, которые остались после новогодних праздников.
    Видео Youtube-канал Харьковского зоопарка

    В Харьковском зоопарке проживают два индийских слона: самец Аун Нейн Лей и самка Тенди. И они по-разному отнеслись к наличию в их жилище елок, которые были переданы в зоопарк после новогодних праздников.

    Аун сначала съел угощение, которое было разложено по периметру вольера, а уже потом занялся елками. Тенди, прежде чем позавтракать, вначале "разобралась" с хвойными деревьями.

    Напомним, в сентябре 2017 года в Одессе по проезжей части гулял слон, создав немало проблем для водителей.

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