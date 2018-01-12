Слоны играют елками в Харьковском зоопарке

В Харьковском зоопарке проживают два индийских слона: самец Аун Нейн Лей и самка Тенди. И они по-разному отнеслись к наличию в их жилище елок, которые были переданы в зоопарк после новогодних праздников.

Аун сначала съел угощение, которое было разложено по периметру вольера, а уже потом занялся елками. Тенди, прежде чем позавтракать, вначале "разобралась" с хвойными деревьями.

Напомним, в сентябре 2017 года в Одессе по проезжей части гулял слон, создав немало проблем для водителей.

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