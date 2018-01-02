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    В Риге задержали двух россиян за кражу украшений с городской елки

    (обновлено: )4701
    Работники центра видеонаблюдения полиции самоуправления в Риге около двух часов ночи заметили, что двое молодых людей снимают украшения с елки и бегут с ними по направлению к ночному клубу.
    Украшение новогодней елки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Двое граждан России были задержаны в Риге при попытке украсть украшения с елки на набережной, говорится в сообщении Рижской муниципальной полиции во вторник.

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    "Работники центра видеонаблюдения полиции самоуправления около двух часов ночи заметили, что с елки на Набережной 11 ноября двое молодых людей снимают украшения и бегут с ними по направлению к ночному клубу Just. Информацию незамедлительно передали находящемуся поблизости экипажу полиции", — сообщили в муниципальной полиции Риги.

    Заметив приближение правоохранителей, мужчины убежали в сторону набережной, где и были задержаны. Во время беседы с ними выяснилось, что правонарушители являются гражданами России 24 и 25 лет, отметили в полиции. На выброшенных украшениях были видны небольшие повреждения.

    Молодых людей доставили Госполицию для проведения дальнейших процессуальных действий. Также о случившемся была проинформирована Рижская дума.

    Ранее сообщалось, что в итальянском Милане беженец из Африки залез на рождественскую елку, чтобы снять с нее крест.

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