В Киеве двоих мужчин посадили на 10 лет за жуткое убийство друга

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Киеве двоих мужчин посадили на десять лет заключения за убийство знакомого.

"В день трагедии мужчины употребляли алкогольные напитки. Пока двое из компании ходили в магазин, еще один из товарищей начал приставать с непристойными предложениями к девушке своего знакомого. Она сразу выбежала в соседнюю комнату. Когда ребята вернулись, застали девушку в слезах. Она рассказала, что якобы ее хотели изнасиловать. Мужчины сразу набросились на обидчика с кулаками и начали его избивать. Во время избиения пострадавший громко кричал. Чтобы заставить его замолчать, один из злоумышленников сел на грудь и продавил. Затем тело жертвы выбросили из окна", — сообщает подробности полиция.

kyiv.npu.gov.ua На месте убийства в Киеве

При проведении ряда розыскных мероприятий, оперативники обнаружили подозреваемых недалеко от места совершения преступления и задержали их на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Собрав все доказательства, показания свидетелей и заключения соответствующих экспертиз, приговором Шевченковского районного суда за совершение уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, злоумышленников приговорили к 10-ти годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что тело 48-летнего мужчины нашли у подъезда дома по ул. Константиновская, 27 на Подоле в Киеве. Первые ножевые ранения ему нанесли, вероятно, еще в квартире на втором этаже. Полиция не раскрывает: сам погибший вышел на улицу или его вытащили.