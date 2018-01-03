В Киеве предупредили о сильнейшем тумане, который накроет город

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. До конца суток 3 января в Киеве ожидается сильный туман, видимость не будет превышать 200-500 метров, сообщает КГГА со ссылкой на Гидрометцентр.

"Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге", — отмечает КГГА.

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Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в четверг, 4 января, в Украине будет небольшой дождь, местами с мокрым снегом, температура в течение суток 1-6 ° тепла.