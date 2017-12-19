Погода в Украине. Появились пункты помощи водителям, застрявшим в дороге

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КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Нацполиция развернула в пяти областях страны пункты помощи для водителей, которые застряли в дороге из-за снегопада, сообщается на сайте ведомства во вторник.

"В связи со сложными погодными условиями такие пункты начали действовать в пяти регионах, в частности, в Киевской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях. Кроме того, полицейские сопровождают организованные колонны грузовиков", — говорится в сообщении ведомства со ссылкой на замглавы нацполиции Александра Фацевича.

По его словам, сейчас наиболее проблемной в плане дорожной ситуации является Киевская область, на дорогах которой из-за большого количества грузовиков образовались заторы.

Также сообщается, что на протяжении прошлых суток на Украине зафиксировано 1315 ДТП, в 143 происшествиях есть пострадавшие.

Снегопады, пришедшие в Украину в воскресенье, второй день парализуют движение на автомобильных дорогах страны. Из-за непогоды обесточены около 150 населенных пунктов. Пассажирские поезда и самолеты в киевских аэропортах прибывают с опозданием. Премьер страны Владимир Гройсман во вторник на совещании поручил местным властям до конца дня решить вопрос энергоснабжения населенных пунктов и ликвидации заторов на трассах, вызванных снегопадом.

По данным госслужбы по ЧС, спасатели извлекли из снежных заносов 333 автотранспортных средства, оказали помощь 593 гражданам. Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечены 988 единиц техники и 1,4 тысячи человек.