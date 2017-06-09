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    В Киеве намерены декоммунизировать метро

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (267)

    (обновлено: )141639
    В Киевской городской государственной администрации сообщили, что Куреневско-Красноармейскую линию столичного метро намерены переименовать в Оболонско-Теремковскую.
    Киевский метрополитен
    УНИАН

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Власти Киева планируют декоммунизировать Куреневско-Красноармейскую линию столичного метро.

    Новое название — Оболонско-Теремковская. Предложение вынесено на обсуждение на сайте КГГА, сообщает ее пресс-служба.

    Обсуждение продлится до 29 июля, оно проводится в открытом режиме и все желающие могут высказать свое мнение.
    Пока что свое мнение выразили 134 человека, среди которых 116 высказались "за", и 18 против.

    projects.kievcity.gov.ua
    Проект переименования синей ветки метро в Киеве

    Напомним, на заседании в четверг, 1 июня, Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта советского генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. За данное решение проголосовали 69 депутатов.

    Ранее сообщалось, что на сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция против переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича.

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    В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.

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