Хозяйке на заметку. Кто заплатит за ваше сгоревшее авто?

ГСЧС

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Более полусотни автомобилей сгорели на стоянке в Голосеевском районе в ночь на воскресенье. По некоторым сообщениям, это была штраф-площадка по адресу Столичное шоссе, 98. Пожар тушили 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава. Погибших и травмированных в результате инцидента — нет. Однако большинство автомобилей восстановлению уже не подлежит.

Что делать владельцам автомобилей в случае повреждения их имущества на автостоянках, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал (6 мая — Ред.) адвокат, автоюрист Вадим Володарский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як охорона автостоянки могла допустити таку масштабну пожежу? Чи нестимуть юридичну відповідальність охоронці?

— Це пояснити, не знаючи причину цієї пожежі, неможливо, повинно проводитись розслідування відповідне, яке саме цю причину і встановить. І в залежності від цього, відповідно, буде або не буде відповідальності, тому що ми просто не маємо інформації для того, щоб зараз у цій частині щось стверджувати.

Якщо це штраф-майданчик, то за машину несе відповідальність та організація, яка її вилучила машину?

— Насправді, по суті, якщо вилучено автомобіль державними органами, то відповідальність несе у даному випадку держава, безумовно. В кожному конкретному випадку треба розбиратись у тому, хто саме цей автомобіль вилучив, на яких підставах, чому він туди потрапив, і в залежності від цього власникам уже визначатися із тим, яким чином вимагати відшкодування цієї шкоди. Я думаю, що там без суду в будь-якому випадку справа не закінчиться.

Якщо щось подібне трапиться на приватній парковці? Якщо адміністрація не несе відповідальності за особисте майно, з кого в такому випадку вимагати відшкодування?

— Якщо це просто парковка або на вулиці, або якась просто територія, де немає ніякого договору на збереження цього майна, в даному випадку — транспортних засобів, то ніхто і не буде нести відповідальність, хіба що якщо є конкретна винна особа у виникненні цієї пожежі. Тобто це може бути або власник одного з автомобілів, який загорівся, або власник території відповідно, якщо там недотримані правила пожежної безпеки. Знов-таки треба розбиратись у кожному конкретному випадку з причинами. Якщо це саме стоянка, на якій укладається договір зберігання, то у такому випадку відповідальність буде нести оцей зберігач, тобто та юридична особа, яка утримує цю стоянку. Можу тільки порекомендувати, коли ставите свої автомобілі на стоянку, дуже ретельно вивчайте договори, якщо ці договори там укладаються, якщо ставите там на ніч, беріть обов'язково чек і на чеку дивіться, що саме вказано. Бо можуть вказувати саме як зберігання, у такому випадку є підстави для відповідальності у разі, якщо цей автомобіль згорить, якщо буде викрадений і так далі. Якщо там просто за місце, як за оренду це оформляється, то тоді відповідальності ніхто не несе.

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Чи покриває, зазвичай, страховка внаслідок такого займання?

— Якщо це договір… у нас є страхування обов'язкове — це відповідальність тільки перед третіми особами, яка взагалі пошкодження самого автомобіля не покриває. Є страхування КАСКО, як правило, ці договори покривають і шкоду в результаті пожежі, але є дуже багато нюансів в цих договорах, і, по-перше, є випадки, скажімо так, дуже хитрі, коли у самих договорах прописано таким чином, що це дає потім підстави для відмови у виплаті, якщо ви такий договір укладаєте, то його дуже треба ретельно вичитувати. По-друге, знов-таки, якщо це як у даному випадку повідомлялося, штраф-майданчик, то тут досить велике питання, чи буде розповсюджуватись цей договір КАСКО на дану ситуацію. І ще треба обов'язково сказати, що у нас по суті застрахувати автомобіль по КАСКО, який старший за 8-10 років, це дуже велика проблема, практично страхові компанії цим не хочуть, на жаль, займатися. А у нас середній вік автопарку — десь приблизно за 20 років. Тому фактично усе страхування КАСКО мало кому доступне, навіть не з фінансових причин, а от з таких організаційних.

Які процедури можливі для відшкодування автомобілів на так званих євробляхах. І чи вони взагалі можливі?

— Вони можливі, хоча там може виникнути питання щодо підстави користування цим автомобілем, але тут просто треба розуміти, що розмір шкоди буде відповідний вартості оцього нерозмитненого автомобіля, по-перше. По-друге, сама процедура оформлення події — така ж сама. Але будуть, звичайно, всіляко опиратися такому відшкодуванню, хоча по суду можна, я думаю, буде цього домогтися, тому що є у Цивільному кодексі, і це підтверджено судовою практикою, в тому числі і вищих судів, норма про те, що особа навіть, яка не є юридично власником, але яка на законних підставах користувалася відповідним майном, вона має право на відшкодування, хоча у такому випадку власник повинен бути залучений як третя особа вже до судового процесу.

Напомним, директор Института международного делового сотрудничества Леонид Кистерский в эфире "ГС" заявил, что клиенты страховых компаний в Украине априори не могут быть защищены. Он уверен, государство должно перестать вмешиваться в страховой бизнес.