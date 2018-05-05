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    Киев

    Около 20 машин сгорели на автостоянке в Киеве

    (обновлено: )64120
    В ГСЧС сообщили, что возгорание возникло на открытой автостоянке в Голосеевском районе на окраине Киева.
    На месте пожара в Киеве
    kyiv.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Около 20 автомобилей горели на открытой автостоянке в Голосеевском районе на окраине Киева, спасатели локализовали пожар, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    По данным ведомства, в 13.19 поступило сообщение о пожаре в Голосеевском районе, на место выехали спасатели.

    "Пожарные установили, что на открытой автостоянке горит около 20 автомобилей. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 14.08 пожар был локализован", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, ликвидация пожара продолжается.

    kyiv.dsns.gov.ua
    На месте пожара в Киеве

    Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева на улице Миропольская едва не сгорели автомобили, которые были припаркованы во дворе у многоэтажки.

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