Около 20 машин сгорели на автостоянке в Киеве

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Около 20 автомобилей горели на открытой автостоянке в Голосеевском районе на окраине Киева, спасатели локализовали пожар, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в 13.19 поступило сообщение о пожаре в Голосеевском районе, на место выехали спасатели.

"Пожарные установили, что на открытой автостоянке горит около 20 автомобилей. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 14.08 пожар был локализован", — говорится в сообщении.

Как отмечается, ликвидация пожара продолжается.

kyiv.dsns.gov.ua На месте пожара в Киеве

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева на улице Миропольская едва не сгорели автомобили, которые были припаркованы во дворе у многоэтажки.