Эксперт: ямочный ремонт дорог - это бред

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует отказаться от ямочного ремонта. Об этом заявил руководитель дорожного ведомства Славомир Новак. По его словам, аварийная ликвидация ямочности для обеспечения проезда по дорогам – временные меры.

Также Славомир Новак подчеркнул, что все ремонты, которые проходили в прошлом году, выполнены на хорошем уровне. По словам главы "Укравтодора" в прошлом году благодаря ямочному ремонту был обеспечен проезд по 40 тыс. км дорог, и средств, которые Госагентство потратило на это, хватило бы только на 300 километров среднего ремонта.

О необходимости ямочного ремонта дорог, рассказал руководитель проекта "УкрЯма" Григорий Кравцов в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки взагалі є ефективним та екстреним засобом ліквідації аварійної ситуації на дорогах саме ямковий ремонт?

— Це абсолютно неефективний засіб. Насправді, навіть по нормам ще з радянських часів цей засіб тільки використовуються, коли немає можливості провести ремонт відповідно до чинних норм. Тобто це, як правило, зимова погода або якісь погодні умови несприятливі, тобто в принципі він є тимчасовим. І по нормам чинним навіть протягом тижня має бути ремонт відповідно до норм зроблений на тому місці, де був ямковий ремонт. Але цього чомусь не робилося, і до цього часу ямковий ремонт був основним джерелом вкатання грошей в асфальт і списання коштів.

Наскільки дешевше провести ямковий ремонт, аніж середній ремонт дороги?

— Коли ми говоримо про ямковий ремонт, значить, що у нас там на приблизно до кілометра дороги там одна яма з одного боку, через 100 м інша яма і таке інше. То тут якби виміряти їх в плані коштів дуже-дуже складно, але звичайно зрозуміло, що накапати асфальту в ці ями дешевше, ніж робити повністю – знімати шар в цього всього асфальту, єдине що – така технологія, коли робиться ямковий ремонт, не забезпечує довготривалої якості, тому у нас зі снігом сходять дороги – одна із причин це власне ямковий ремонт, який використовується замість того, що робити ремонт середній або правильний по нормам, який має бути.

Коли знімається цілий шар – це вже вважається ремонт капітальний?

— Там є певна технологія. Капітальний ремонт передбачає всю дорогу, вона знімається. Середній ремонт просто робиться в такий обріз квадрату, в якому власне є дефект цей, тобто це локально робиться. Ямковий ремонт теж має проводитись відповідно до чинних норм, там не як у нас робиться зазвичай, є якась там яма неправильної форми, її заливають якоюсь сумішшю, тимчасово. А повинні вони по цій ями вирізати квадрат, зняти повністю шар і покласти шар новий. Оце так має бути.

Для ремонту доріг використовують взагалі нові технології підрядники?

— Питання в тому, що в нас же підрядники в нас різні на різні дороги. В нас діє тендерна схема, Prozorro, відповідно, і інші механізми публічних торгів, коли компанії приватні роблять ці ремонти. Відповідно є певні чинні норми до якості доріг, покриття відповідно глибини цих ям, рівності, всього іншого. Вони цього мають дотримуватись. Технології, які вони використовують – це вже трошки різне питання, тому що в основному більшість компаній – це колишні наші радянські, державні в тому числі, підприємства дорожні, які використовують ще старі технології з ремонту доріг. А є різні комбінації будови асфальту, якихось модерних сумішей з різними домішками, є просто певні норми до складу асфальтної суміші. І власне це теж одне з джерел корупційних схем, тому що, як правило, використовують неякісні ці суміші, і вкатують не те, що має триматися довго, а те що просто на папері гарно виглядає.

За словами Славомира Новака, за дефекти на дорогах у межах гарантії відповідають підрядники. Що вважається дефектом у межах гарантії і чи виконують свої обов’язки по післягарантійному обслуговуванню підрядники?

— По-перше, Новак є керівником "Укравтодору", "Укравтодор" не відповідає за всі дороги України. По положенню про "Укравтодор", яке чинне зараз діє, він зазначає політику дорожнього будівництва, розвитку дорожньої галузі в Україні, а відповідає безпосередньо тільки за дороги загального значення. Ті дороги, які є між містами. Це один нюанс. Плюс до того, у нас зараз пройшла реформа дорожнього фонду, дороги загального значення, дороги між містами, не в містах, за дороги в містах відповідає місцева влада. В Києві це "Київавтодор" – структура, яка підпорядковується відповідно, грубо кажучи, КМДА, київській міськадміністрації. Між містами – це близько 170 тисяч км доріг, і за них після цієї реформи, яка в нас відбулася, тільки 50 тисяч км залишається на відповідальності "Укравтодору". Це основні траси міжнародного значення, Київ-Чоп і подібного плану. А решта – 120 тисяч км віддаються на відання місцевих адміністрацій, місцевих органів влади, обласних і інших структур. Тобто відповідає в плані в цьому за них сам їх утримувач, є таке поняття "балансоутримувач дороги", тобто той орган, структура, компанія, на балансі якої є відповідальність за цю дорогу. Цей же балансоутримувач визначає відповідно тендер, компанію, яка проводить цей ремонт. Відповідальність несе перше по закону – балансоутримувач, тому що це його відповідальність найняти компанію, яка буде провести ремонт. І закон України про автодороги та дорожній рух, який каже, що саме він відповідає за безпечні умови дорожнього руху. Тобто за цим законом служба патрульно видає приписи, протоколи складає на тих, хто відповідає за стан цієї дороги.

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Інший момент договори не тільки заключаються між балансоутримувачем дороги і компанією, яка робить цей ремонт, укладається ще й договір, де компанія зобов’язується зробити певне технічне завдання, яке описує об’єм робіт і компанія їх виконує, відповідно в рамках цього договору несе відповідальність вже компанія, яка виконує ремонт доріг. Є гарантія, обов’язково, є гарантія, якщо є договір, то на середній, капітальний ремонт, інші типи ремонту, які у нас прописані, то компанія повинна в тому самому місці, якщо там буде якийсь недолік в рамках цього виявлено, недоліки в нас визначені, в нас є державний стандарт, ДСТУ так званий, автомобільні дороги, дорожні переїзди, там є конкретно перелік недоліків, там глибина цих ям, ширина, площина ям на кілометр дороги, відповідно і інші типи недоліків – тріщини, напливи, дуже багато їх є. Тобто ця компанія, вона робить, є гарантія. І нас в Україні раз на два роки проводиться обстеження комісійне так зване, весною і осінню ціла комісія чиновників відповідних цього балансоутримувача, представники, органи контролюючі з боку поліції, які їздять по цих дорогах, складають описи, що там відбувається, і дають свої висновки, що було добре зроблено чи погано зроблено, якщо є порушення, то повинно провести ремонт за кошти цієї компанії, яка проводила ремонт.

Ранее директор центра транспортных стратегий Сергей Вовк отмечал, что найти виновных в плохих работах сложно из-за ямочного ремонта.

В свою очередь эксперт международной организации COST Алексей Зарицкий заявил, что без ямочного ремонтам ноги населенные пункты будут просто "отрезаны".